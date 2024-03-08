RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украинцы составили рейтинг оппозиционных политиков

Фото: украинцы составили рейтинг оппозиционеров (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В феврале 2024 года относительное большинство респондентов (26%) считали лидером оппозиции пятого президента Петра Порошенко. На условно втором месте с результатом 17% телеведущий Сергей Притула.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса КМИС.

Далее идут бывший глава Верховной рады Дмитрий Разумков (7%), экс-премьер Юлия Тимошенко (5%), бывший советник Офиса президента Алексей Арестович (2%), лидер партии ОПЗЖ Юрий Бойко (2%).

Бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного не было среди зачитываемых респондентам вариантов. Однако 3% респондентов выбрали вариант "другое" и назвали Залужного.

Остальные респонденты (треть опрошенных) не смогли определить, кто является лидером оппозиции или считают, что в Украине вообще нет политической оппозиции.

Комментарий КМИС

Как отметил заместитель директора КМИС Антон Грушецкий, 93% украинцев хотят видеть Украину полноценно функционирующей демократией, а 70% считают, что власти следует критиковать за возможные ошибочные решения и действия.

"Поэтому функционирование политической оппозиции важно для развития Украины и мы видим, что сейчас большинство украинцев считают, что в Украине есть оппозиция и имеют свое мнение, кто является ее лидером", - сказал он.

Социолог напомнил, что в феврале 2024 года спрашивали о факторах успеха Украины в войне с российским агрессором, и многие украинцы говорят о сохранении общественного единства (и по линии власть-общество, и по линии власть-оппозиция). "Поэтому хотя оппозиционная деятельность важна, но она должна сохраняться в конструктивных рамках", - сказал Грушецкий.

Опрос КМИС проводился 17-28 февраля 2024 среди 2008 респондентов. В выборку не включались жители территорий, которые временно не контролировались властями Украины, а также опрос не проводился с гражданами за границей.

Напомним, по данным опроса КМИС, в начале февраля среди 13 деятелей в списке больше всего украинцев доверяли бывшему главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному - 94%. Не доверяли ему всего 5%

Решение Владимира Зеленского в начале февраля 2024 отправить в отставку Залужного снизило уровень доверия украинцев к президенту до 60%.

Читайте РБК-Украина в Google News
Верховная рада