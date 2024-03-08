Украинцы составили рейтинг оппозиционных политиков

Далее идут бывший глава Верховной рады Дмитрий Разумков (7%), экс-премьер Юлия Тимошенко (5%), бывший советник Офиса президента Алексей Арестович (2%), лидер партии ОПЗЖ Юрий Бойко (2%).

Бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного не было среди зачитываемых респондентам вариантов. Однако 3% респондентов выбрали вариант "другое" и назвали Залужного.

Остальные респонденты (треть опрошенных) не смогли определить, кто является лидером оппозиции или считают, что в Украине вообще нет политической оппозиции.

Комментарий КМИС

Как отметил заместитель директора КМИС Антон Грушецкий, 93% украинцев хотят видеть Украину полноценно функционирующей демократией, а 70% считают, что власти следует критиковать за возможные ошибочные решения и действия.

"Поэтому функционирование политической оппозиции важно для развития Украины и мы видим, что сейчас большинство украинцев считают, что в Украине есть оппозиция и имеют свое мнение, кто является ее лидером", - сказал он.

Социолог напомнил, что в феврале 2024 года спрашивали о факторах успеха Украины в войне с российским агрессором, и многие украинцы говорят о сохранении общественного единства (и по линии власть-общество, и по линии власть-оппозиция). "Поэтому хотя оппозиционная деятельность важна, но она должна сохраняться в конструктивных рамках", - сказал Грушецкий.

Опрос КМИС проводился 17-28 февраля 2024 среди 2008 респондентов. В выборку не включались жители территорий, которые временно не контролировались властями Украины, а также опрос не проводился с гражданами за границей.