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Украинцы в еще одной стране Европы теперь могут восстановить удостоверение водителя

Братислава, Воскресенье 03 декабря 2023 21:41
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Украинцы в еще одной стране Европы теперь могут восстановить удостоверение водителя Фото: украинцы в еще одной стране Европы теперь могут восстановить удостоверение водителя (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Украинцам в Словакии предоставили возможность восстанавливать удостоверение водителя в связи с потерей или похищением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров Украины.

По данным ведомства, обменять удостоверение водителя можно в паспортном сервисе города Братислава. Адрес: ТЦ Нивы -1 этаж, территория автостанции (Mlynské nivy 5A, 821 09).

Обслуживание граждан происходит при помощи мобильно-технических комплексов - микроавтобусов белого цвета с символикой "Паспортный сервис".

График работы "Паспортного сервиса" в Братиславе для обмена водительского удостоверения: вторник-пятница: 10:00 - 17:00, суббота: 10:00 - 15:30, воскресенье и понедельник - выходные.

Обслуживание происходит как по живой, так и по электронной очереди.

Для восстановления удостоверения водителя необходимы такие документы:

  • паспорт гражданина Украины с указанным в нем зарегистрированным местом жительства, а если паспорт в формате ID-карты без имеющихся сведений о регистрации места жительства, то нужно предоставить выписку о регистрации места жительства лица, или загранпаспорт;
  • идентификационный номер;
  • документ, подтверждающий изменение личных данных (например, свидетельство о регистрации брака и т.п.) в случае изменения персональных данных;
  • медицинская справка (в период военного положения не обязательна).

После того, как человек подал документы, его фотографируют, создают и отправляют заявку в сервисный центр Министерства внутренних дел Украины. В случае одобрения заказчик получает готовое удостоверение водителя.

Напомним, с 22 ноября украинцы могут получить водительское удостоверение без обучения в автошколе. Речь идет о теоретическом курсе.

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