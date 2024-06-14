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Украинцы рассказали, на "какие деньги" живут в Польше и изменились ли их расходы за год

Сколько украинцев в Польше тратят деньги, заработанные в Украине (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

Украинцев в Польше спросили об их расходах и изменились ли они за последний год. В опросе приняло участие более 1300 человек.

РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Gremi Personal рассказывает о расходах украинцев в Польше.

Что показало исследование

Аналитический центр международного агентства по трудоустройству Gremi Personal по запросу Национального Банка Украины провел опрос среди украинцев в Польше об их расходах. Опрос проходил в течение марта-мая этого года, в нем приняли участие 1315 украинцев, которые устраивались на работу в Польше через агентство.

Результаты показали, что 60% украинцев в Польше не пользовались деньгами, заработанными в Украине за последний год. 27% имели собственные сбережения, которые тратили в Польше. 10% пользовались деньгами семьи, 3% имели отдаленную работу в Украине.

40% украинцев в Польше пользовались заработанными в Украине деньгами. Среди них 53% признались, что сумма ежемесячных расходов изменилась, 47% не изменили свои расходы.

Среди тех, кто изменил сумму расходов в Польше 20% заявили, что это связано с появлением работы в Польше. 15% ответили, что у них закончились деньги, заработанные у Украины. 4% потеряли отдаленную работу в Украине и 4% сказали, что родственники прекратили поддержку. 57% не указали причины изменения своих расходов.

Результаты опроса (инфографика: Gremi Personal)

Также украинцев спросили, какой они имели статус на момент трудоустройства. 38% ответили, что уже работали по найму в Польше, 18% временно не работали, но искали работу, 9% - студенты или ученики, 3% работали удаленно, 2% вели домашнее хозяйство, 26% имели другой статус.

В агентстве отмечают, что тот факт, что 60% украинцев в Польше не пользуются заработанными в Украине деньгами, может свидетельствовать о том, что они уже приспособились к жизни за границей и при продлении помощи для беженцев пока не планируют возвращаться.

Результаты опроса (инфографика: Gremi Personal)

Сколько украинцев в Польше собираются возвращаться домой

В марте этого года другой опрос показал, что 43% украинцев в Польше не смогли определиться с планами на будущее, 19% ответили, что планируют остаться в Польше. 15% заявили, что не приедут в ближайшие 5 лет, 13% вернутся в течение полугода и 10% - в течение года.

"Мы считаем, что первоочередной задачей для Украины является разработка стратегии возвращения выехавших за пределы страны граждан. Не все люди уже успели полностью ассимилироваться в новых условиях, некоторые не имеют долгосрочных планов оставаться за рубежом", - заявил основатель международного агентства по трудоустройству Gremi Personal Евгений Кириченко.

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Ранее мы писали, что одна из европейских стран ограничит помощь для украинских беженцев.

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