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Украинцы рассказали о материальных потерях от войны

Фото: война принесла материальные потери для 32% украинцев (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Треть (32%) опрошенных украинцев заявили, что понесли материальные потери в результате войны, 67% - не понесли. Более половины жителей территорий, где были или еще продолжаются боевые действия, понесли потери.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Социологической группы " Рейтинг ".

Среди потерь чаще всего называли деньги - 36%, жилье - 23%, бытовую технику - 14%. Еще 7% говорили, что потеряли домашних животных, 6% - автомобиль, 5% - производство, 4% - коммерческую недвижимость.

Каждый десятый опрошенный отметил, что его жилье либо разрушено (2%), либо повреждено (8%). Еще 5% не знают в каком состоянии их жилье сейчас. Для 85% ситуация с жильем не изменилась. Около трети тех, чей дом находится на деоккупированной территории или на территории боевых действий, отметили, что их жилье повреждено. Также каждый пятый из тех, у кого жилье до сих пор в зоне оккупации, не знают, в каком оно состоянии.

В трети поврежденных домов уже начались работы по восстановлению: 4% начали капитальный ремонт, 27% - частичный. Несмотря на это, 66% еще не приступили к никаким работам. Среди потерявших жилье 18% уже подали заявление о повреждении в Дії, 16% - в правоохранительные органы, 15% - в другие государственные институции, 67% - пока не подавали никуда заявления. 39% пострадавших считают, что их дома нужно восстанавливать как можно скорее, 59% - наоборот, думают, что следует сначала дождаться окончания войны.

Опрос проведен 15-19 сентября 2022 по всей Украине за исключением временно оккупированных Россией территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%.

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", в сентябре 2022 года среди тех, кто имел работу до войны, работают 61%: полноценно – 36%, отдаленно или частично - 19%, нашли новую работу - 6%. 37% потеряли работу и не работают.

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