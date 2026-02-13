Украинцы разделились во мнениях насчет границ и условий мира с РФ, - опрос

Согласно данным опроса, мнения украинцев относительно минимально необходимых условий для мира с РФ разделились. Больше всего опрошенных (33,2%) считают необходимым освобождение Украины от россиян в границах 1991 года, а 25,5% - в пределах на 24 февраля 2022 года.

В то же время 3,7% респондентов предполагают полный вывод ВСУ из Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей в пределах их админграниц.

Инфографика: минимальные условия для мира с РФ (ksf.openukraine.org)

Отмечается, что в июне 2024 года возвращение к границам 1991 года поддержали 51,5% украинцев. В то же время респондентов, которые предполагают фиксацию границ по линии фронта, стало больше - с 9,4% в июне 2024 года до 23,5% в феврале 2026 года.

Аспекты мирного соглашения

Данные исследования свидетельствуют, что 73,1% граждан не готовы уступить реальные гарантии безопасности Украины, а 73,3% - помощь в экономическом восстановлении страны.

72% опрошенных украинцев убеждены, что РФ должна ответить за военные преступления, а 69,3% - выступили за взыскание со страны-агрессора репараций в пользу Украины.

Инфографика: аспекты возможного соглашения с РФ (ksf.openukraine.org)

Кроме того, 62,7% опрошенных считают, что нельзя уступить контроль Украины над Донбассом.