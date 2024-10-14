Украинцы просят изменить надписи на алкогольных товарах: о чем речь

Что именно предлагает автор петиции

Автор петиции Коваль Павел Анатольевич считает, что чиновникам нужно инициировать изменения в действующем законодательстве - насчет предупредительных надписей на алкогольных товарах и рекламе алкоголя.

Речь идет об изменении текста "Чрезмерное потребление алкоголя вредит вашему здоровью" на "Употребление алкоголя вредит вашему здоровью" (или подобное).

То есть петиция предлагает исключить из рекламных (или других) сообщений по поводу алкогольных напитков слова, которые "уменьшают вред от алкоголя" (в вышеупомянутом примере это - слово "чрезмерное").

Петиция в КМУ №41/007320-24эп (скриншот: petition.kmu.gov.ua)

Отметим, что по состоянию на 14:30 понедельника, 14 октября, под петицией собрано только 9 подписей (из 25 000 необходимых). При этом до конца сбора подписей осталось 88 дней.

Аргументация автора петиции

Коваль объяснил, что, исходя из последних исследований в сфере медицины и здоровья, "любое количество употребленного алкоголя вредно для организма человека".

"Современные научные данные свидетельствуют, что даже небольшие дозы алкоголя негативно влияют на органы и системы организма, в том числе мозг, сердце, печень и иммунную систему", - подчеркнул автор петиции.

В качестве примера он привел данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), согласно которым "безопасного" количества алкоголя нет.

"Даже умеренное потребление алкоголя повышает риск возникновения таких заболеваний, как рак, сердечно-сосудистые заболевания и нарушения функций печени. Например, исследования показывают, что регулярное употребление даже одного стакана вина или другого алкогольного напитка может увеличить риск развития рака молочной железы у женщин и некоторых видов рака у мужчин", - подчеркнул Павел Анатольевич.

По его мнению, изменение предупредительной надписи на "Употребление алкоголя вредит вашему здоровью":