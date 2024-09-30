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Украинцы просят отменить НМТ-2025 для спортсменов: какие аргументы

Фото: Подготовка к НМТ (иллюстративный freepik.com)
Автор: Ольга Маджумдар

В Украине предлагают отменить независимое оценивание для поступления в высшие учебные заведения по спортивным и творческим специальностям. Это касается учеников, усиленно занимавшихся по спортивному или творческому направлению.

Об этом РБК-Украина сообщает со ссылкой на петицию на портале Кабинета министров.

Почему предлагают отменить НМТ

Автор петиции Элина Вишневская предлагает отменить НМТ в 2025 году для поступления в высшие учебные заведения по спортивным и творческим специальностям. Она объясняет это тем, что ученики-спортсмены уже с первого класса посещают изнурительные тренировки.

Поэтому дети, которые усиленно занимались спортом или творческим развитием, не имели такого досуга, как их ровесники. В частности, у них не было времени общаться с друзьями, посещать развлекательные мероприятия, ходить в гости к одноклассникам, посещать экскурсии и вечеринки, играть в мобильные или компьютерные игры, ходить в кафе, в парки.

"Ученики-спортсмены тренировались, развивали свой вид спорта, получали медали, кубки и звание ценой потери всего выше перечисленного, своим трудом, воодушевлением и страстным желанием развивать различные виды спорта, направления искусства и тем самым прославлять Украину на международной мировой арене", - отмечает автор петиции.

Поэтому она предлагает для поступления в высшие учебные заведения на спортивные и творческие специальности сдавать творческий конкурс, мотивационное письмо и подавать результаты полного общего среднего образования.

До конца сбора подписей осталось 80 дней. В настоящее время петиция собрала 10 подписей из необходимых 25 000.

НМТ в Украине

На фоне полномасштабного вторжения Верховная Рада 24 марта 2022 года одобрила законопроект №7132, которым отменила сдачу государственной итоговой аттестации (ГИА), внешнего независимого оценивания (ВНО), единого вступительного экзамена и единого профессионального вступительного экзамена. Вместо этого был введен национальный мультипредметный тест (НМТ).

В 2022, 2023 и 2024 годах выпускники школ сдавали НМТ для поступления на бакалавриат для получения высшего образования в Украине.

В 2024 году формат НМТ состоял из трех обязательных предметов и одного по выбору. Украинские ученики могли составить НМТ в 32 странах мира. Для этого были созданы специальные экзаменационные центры.

Читайте также, могут ли украинские выпускники стать студентами без сдачи НМТ.

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