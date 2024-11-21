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В Польше свыше 400 тысяч украинских мужчин призывного возраста: кем они работают

Фото: Украинцы призывного возраста работают в Польше (Getty Images)
Автор: Катерина Творожникова

Сейчас в Польше работают около 780 тысяч украинцев. В частности, большинство из них в возрасте от 30 до 44 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на inPoland.

На конец сентября 2024 года количество граждан Украины, работающих в Польше, составляло 779,3 тысячи человек, из них 406,5 тысячи - мужчины.

Многие мужчины призывного возраста получили временную защиту в Польше. Они не могут вернуться в Украину и потому работают в Польше. Часть из них работают в строительстве и аграрной отрасли. А также в областях, связанных с обслуживанием и транспортировкой.

Подавляющее количество работодателей нанимают мужчин в возрасте от 30 до 44 лет. Украинцы работают на предприятиях, где необходима физическая сила и рабочие руки. Такая работа не требует высокой квалификации.

Граждане Украины старшей возрастной категории чаще выбирают умственный труд. В частности, в области образования, медицинской сфере и IT. Украинцы также работают в качестве волонтеров и рабочих в гуманитарных миссиях.

Таким образом, трудоустройство граждан Украины стало важной частью польского рынка труда. А также этот процесс обеспечил временную стабильность для находящихся вдали от дома украинцев.

Ранее мы писали о рекордном количестве украинцев, работающих в Польше. Украинцы могут работать в Польше с соблюдением нескольких условий. В частности, при наличии действующего вида на жительство.

Читайте также о том, какую работу в Польше украинцам легче всего найти. У Польши остается большой спрос на неквалифицированную рабочую силу на складах.

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