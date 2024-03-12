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Украинцы вернули деньги в банки, которые сняли в начале года

Фото: Депозиты в банках вернулись на уровень начала 2024 года (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Объем гривневых депозитов граждан в банках в феврале 2024 года вырос на 2,2% до 706 млрд гривен почти до уровня начала года (711 млрд гривен).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ.

Таким образом украинцы вернули деньги, которые они сняли в январе.

По данным НБУ, средние ставки по депозитам граждан в гривне в феврале снизились с 11,7% до 11,4%.

Слухи о снятии депозитов через закон о мобилизации

Напомним, в феврале глава комитета Верховной рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что вклады граждан в гривне якобы сократились за январь на 51,3 млрд гривен.

По мнению Гетманцева, к такому сокращению могло привести "определенный негативный эффект", связанный с нормами законопроекта о мобилизации.

Однако заместитель директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов Ольга Билай заявила, что незначительный отток вкладов не является следствием возможных законодательных изменений, а традиционным сезонным явлением.

Кроме того, глава НБУ Андрей Пышный заявил, что сообщения российской пропаганды и украинских спикеров о якобы оттоке средств украинцев с гривневых счетов в банках через законопроект о мобилизации не соответствуют действительности.

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