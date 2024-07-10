Украинцы заметили в небе необычное голубое сияние: что об этом известно (фото, видео)

В ночь на 10 июля некоторые из украинцев заметили в небе необычное голубое сияние. Оказалось, что люди увидели вторую ступень европейской ракеты-носителя Ariane 6, запущенной с космодрома Куру во Французской Гвиане.
РБК-Украина рассказывает, что именно увидели в небе украинцы, а также что известно об этой ракете и ее запуске.
О "необычном явлении" украинцы рассказали в социальных сетях. Некоторые опубликовали также фото и видео ночного неба, на которых можно было увидеть "странное голубое сияние".
В Telegram-канале Alpha Centauri объяснили, что на самом деле в некоторых регионах Украины был виден "пролет второй ступени" европейской ракеты Ariane 6.
Необычное голубое сияние (скриншот: t.me/alphacentaurichannel)
Один из подписчиков канала поделился даже соответствующим видео.
В Европейском космическом агентстве (ESA) рассказали, что Ariane 6 - последняя из европейской серии ракет под названием Ariane.
Она имеет модульную универсальную конструкцию и может участвовать в миссиях как на околоземной орбите, так и "глубже" в космосе.
У Ariane 6 могут быть разные конфигурации (иллюстрация: esa.int)
Директор ESA генерал Йозеф Ашбахер подчеркнул, что "совершенно новую ракету запускают нечасто, поэтому успех далеко не гарантирован".
"Первый запуск - это огромная задача тысяч людей, неустанно работавших годами. Увидеть отличную работу с первой попытки - это свидетельство их преданности и демонстрация европейского совершенства в инженерии и технологиях", - подчеркнул эксперт.
Последние часы перед стартом Ariane 6 (фото: esa.int)
В агентстве уточнили, что этот первый полет был обозначен как VA262 и является демонстрационным - призванным показать возможности Ariane 6 выйти из гравитационного поля Земли и функционировать в космосе.
"С успешным первым полетом Ariane 6 европейская космическая отрасль перешла в новую эру. Этот исторический запуск демонстрирует неизменную преданность наших команд и партнеров", - подчеркнул генеральный директор ArianeGroup Мартин Сион.
Уже через час после старта с верхнего блока Ariane 6 была выпущена и выведена на орбиту (на высоте 600 км над Землей) группа спутников от разных космических агентств, компаний, научно-исследовательских институтов, университетов и молодых специалистов.
Хронология первого полета Ariane 6 (инфографика: esa.int)
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При подготовке материала были использованы следующие источники: European Space Agency (ESA), Telegram-канал Alpha Centauri, ArianeSpace.com.
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