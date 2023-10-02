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Украинцы в Польше могут получать пенсию по почте: как это сделать

Понедельник 02 октября 2023 06:16
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Украинцы в Польше могут получать пенсию по почте: как это сделать Фото: украинцы в Польше могут получать пенсию по почте (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Украинцы, которые находятся в Польше, могут получить пенсии с помощью международных почтовых переводов "Укрпочты". В дальнейшем эта возможность появится у беженцев в других странах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства соцполитики.

Чтобы получать пенсию или денежную помощь международным пенсионным переводом за счет получателя, необходимо подать заявление в "Укрпочту".

Это можно сделать, заполнив электронную форму на сайте Укрпочты ( https://cutt.ly/7wfQ2gZc ) или заполнив ее в бумажном виде по образцу ( https://cutt.ly/RwfQ9rAF ) и отправив по адресу "Укрпочты" (ул. Крещатик, 22, г.Киев, 01001, Украина с примечанием на конверте "пенсия переводом").

После обработки заявления международный почтовый перевод будет доставлен получателю в месяце, следующем за тем, в котором было отправлено заявление. Перевод будет направлен на указанный адрес временного пребывания за границей.

Перерасчет средств будет производиться в иностранной валюте той страны, где находится получатель (т.е. в Польше - в злотых).

Для получения перевода получатель, пенсия которому осуществляется АО "Укрпочтой" должен предъявить документ, удостоверяющий его личность.

Напомним, ранее мы сообщали, что общая численность пенсионеров-получателей выплат через текущие счета в банках на 1 мая 2023 составила 8,314 млн человек. Остальные 2,383 млн пенсионеров получали выплаты через "Укрпочту".

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