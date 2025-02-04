Украинцы в начале 2025 года купили рекордный за 12 лет объем валюты

Объем покупки вырос на 13,6% по сравнению с декабрем.



В январе украинцы купили рекордный за 12 лет объем валюты (в ноябре 2012 года - 1,523 млрд долларов).



Курс доллара в январе

Курс доллара на наличном рынке в первой половине января превысил 43 гривны. Однако затем курс упал более чем на гривну до 42 гривен. В итоге доллар подешевел за месяц на 50 копеек.

Наличный курс полностью зависит от межбанка, где доминирует НБУ и определяет, каким будет курс. На межбанке курс упал на 30 копеек до 41,70 грн/доллар.

В течение января официальный курс доллара неоднократно обновлял максимумы. Рекордное значение было зафиксировано 13 января - 42,28 грн/доллар.

Однако затем НБУ начал снижать курс. За январь курс доллара упал на 0,5% - с 42,03 грн/доллар до 41,82 грн/доллар.

Валютные резервы украинцев

По данным НБУ, за 2024 года рост объемов наличной валюты вне банков оценен в 16,5 млрд долларов (в прошлом году - 11,7 млрд долларов). Всего на руках у населения и бизнеса может быть около 130 млрд долларов, что гораздо больше всех гривневых активов (2,5 трлн гривен).