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Украинцы начали забирать в банках валюту, купленную для размещения на депозит

Фото: украинцы забирают в банках валюту (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

За I квартал 2023 года средства населения в иностранной валюте в банках выросли на 4,3% благодаря активному приросту срочных вкладов на 13%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Обзор банковского сектора НБУ (I квартал 2023 года).

"Такой динамике способствовала покупка валюты с зачислением на депозит. Этим инструментом сформировано около трети новых депозитов", - говорится в сообщении.

По данным НБУ, наращивание средств наиболее активно наблюдалось в январе-феврале, в дальнейшем тенденция замедлилась, "а в апреле - развернулась в обратном направлении".

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины в июле 2022 года разрешил банкам продавать населению безналичную валюту при размещении на депозит сроком более трех месяцев.

Эту валюту украинцы покупают в банках по курсу, близкому к официальному (36,6 гривен плюс комиссия). Поскольку в апреле на наличном рынке курс упал до 38 гривен, эти сделки почти потеряли смысл.

Также украинцы могут быть застрахованы от колебаний официального курса.

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