Украинцы начали получать письма об обстреле Ровенской АЭС и радиации: ЦПД опровергает фейк

Украинцам начали поступать электронные письма, якобы от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, с фейковой информацией о ракетных обстрелах Ровенской АЭС и повышенном уровне радиации.

В фейковых сообщениях также указываются инструкции по эвакуации и ссылки на подозрительные ресурсы.

ГСЧС официально заявила, что такие письма не рассылались, а их почтовые ящики не были сломаны. Подобные сообщения являются частью российской информационной атаки с целью вызвать панику у населения и дискредитировать госструктуры.

"Вероятно эти письма рассылались через почтовые ящики-двойники и являются частью российской информационной атаки с целью посеять панику среди населения, дискредитировать украинские госструктуры и снизить уровень доверия к ним", - пояснили в Центре противодействия дезинформации.

Украинцев призывают помечать такие письма как спам и не переходить по указанным ссылкам. В случае перехода на мошеннические ресурсы следует немедленно обратиться в Киберполицию.

Информационные атаки россиян

Россия систематически проводит информационные атаки против Украины, используя фейки, дезинформацию и манипуляции для влияния на общественное мнение. Россияне распространяли вымышленные истории о "победах" российских военных в боях, на самом деле не имевших места. В разные периоды войны они запускали фейковые сообщения о якобы "необходимости немедленной эвакуации крупных" украинских городов, чтобы посеять панику среди населения и дестабилизировать ситуацию.

К примеру, сейчас российская пропаганда активно распространяет фейк по подготовке Украиной якобы"инсценирования российского ракетного удара по детскому заведению на подконтрольной Киеву территории".