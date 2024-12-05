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Украинцы стали чаще покупать гибридные авто: опубликована "свежая" статистика

Четверг 05 декабря 2024 13:18
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Украинцы стали чаще покупать гибридные авто: опубликована "свежая" статистика Фото: украинцы стали чаще покупать гибридные авто (skoda-storyboard.com)
Автор: Константин Широкун

В прошлом месяце автомобили с традиционными двигателями охватили более 64% рынка новых легковых автомобилей. В прошлом году этот показатель составил около 66%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укравтопром".

Самыми популярными остаются модели с бензиновыми двигателями, им принадлежит 35,5% продаж новых автомобилей. В ноябре 2023 года этот показатель равнялся 45,2%. Вторым по размеру стал сегмент дизельных авто – 28,9%, в прошлом году им принадлежало 20,5% рынка новых автомобилей.

Доля гибридных автомобилей увеличилась с 18,5% до 22,5%. При этом электромобили охватили 12,8% против 15,4% в ноябре прошлого года. На автомобили с ГБО, как и в прошлом году, пришлось менее одного процента продаж новых авто.

Лидерские позиции по сегментам заняли:

  • Бензиновые авто – Skoda Octavia;
  • Дизельные – Renault Duster;
  • Гибридные – Toyota RAV4;
  • Электро – Honda M-NV;
  • Автомобили с ГБО – Hyundai Tucson.

Напомним, что в течение ноября в Украине было зарегистрировано чуть более 5,2 тысяч новых легковых авто. Это на 3% меньше, чем в прошлом году. По отношению к октябрю 2024 года потребительская активность на авторынке уменьшилась на 10%.

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