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Украинцы за полгода увеличили свои сбережения в наличной валюте на 8 млрд долларов

Фото: Валютные сбережения украинцев выросли на 8 млрд долларов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины оценивает увеличение объемов наличной валюты вне банков за июнь 2024 года в 1,3 млрд долларов (в июне 2023 года – 0,8 млрд долларов).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Обзор платежного баланса за июнь 2024 года.

За январь-июнь 2024 года рост объемов наличной валюты вне банков оценен в 7,9 млрд долларов, за соответствующий период 2023 года – в 6,1 млрд долларов.

НБУ не дает оценку общей суммы наличной валюты на руках у населения и бизнеса, однако предыдущие оценки свидетельствуют, что эта сумма может превышать 120 млрд долларов.

Таким образом, наличная валюта остается основной формой сбережений украинцев и значительно превышает объем наличной гривны – 800 млрд гривен (менее 20 млрд. долларов).

Напомним, объем наличной иностранной валюты, которую банки ввезли в Украину в июне 2024 года, составил 1,331 млрд долларов. Объем в июне стал максимальным с начала года, хотя и значительно меньше, чем в январе (1,864 млрд долларов).

Население в июне купило в банках 972 млн долларов, что на 6,1% меньше по сравнению с маем. С начала года украинцы купили 5,238 млрд. долларов. Курс доллара на наличном рынке в июне колебался около 41 гривны.

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