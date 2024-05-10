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Украинцы оценили уровень демократии в стране

Фото: большинство украинцев считают устройство в стране демократическим (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Большинство опрошенных (57%) считают, что Украина скорее или полностью демократическая (из них 34% считают, что почти или полностью, а 23% считают скорее демократической).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса КМИС .

В то же время 14% ответили, что Украина скорее или полностью диктаторская, еще есть 27% респондентов считают, что Украина одновременно является в равной степени диктаторской и демократической страной.

Кроме того, в декабре 2023 года большинство украинцев (59%) ответили, что Украине демократическая система более важна. Доля тех, кто считал, что Украине важнее иметь сильного лидера - 32%.

Комментарий КМИС

Как отметил заместитель директора КМИС Антон Грушецкий, развитие демократии в Украине - это длительный процесс, в котором принимают участие все стороны - от простых граждан до высших должностных лиц.

"Украина хоть и не является утвержденной демократией, а ее институции не столь прекрасно функционируют, но объективно Украина точно идет по пути к этому. Можно сколько угодно критиковать рядовых украинцев за их политическую культуру, но за последние 20 лет украинцы дважды мощно продемонстрировали стремление в демократию во время Оранжевой революции и Революции Достоинства", - добавил социолог.

Опросы КМИС проводились в декабре и в феврале 2024 года среди 1000 респондентов.

Как сообщало РБК-Украина, в период между 2010 и 2021 годами доля респондентов, считавших демократию наиболее желаемым типом государственного устройства, находилась в пределах 48-56%, а предпочитавших авторитарный режим - в пределах 18-24%.

В то же время, запрос на авторитаризм в Украине с начала войны упал вдвое - до 11,5% осенью 2022 года.

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КМИС