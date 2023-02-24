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Украинцы оценили деятельность президента, парламента и правительства с начала войны

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Деятельность президента Владимира Зеленского с начала полномасштабной войны положительно оценивают 88% украинцев, среди них 61% очень хорошо, 27% - хорошо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса КМИС.

Деятельность Верховной рады положительно воспринимают 34%, среди них 5% - очень хорошо, 29% - хорошо. Отрицательные оценки дают 24% респондентов.

Деятельность Кабинета министров оценили положительно 50% респондентов, среди них 8% - очень хорошо, 42% - хорошо. Отрицательные оценки дали 12% опрошенных.

Украинцев также спросили, кто из публичных лиц им нравится. На первом месте оказался Зеленский (91%), на втором 0 Валерий Залужный (87%).

Исследование было разработано и проведено Национальным демократическим институтом в Украине. Полевые работы были выполнены Киевским международным институтом социологии с 4 по 16 января 2023 среди 2508 респондентов. Территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022 г., были исключены из исследования. Средняя погрешность для национальной выборки не превышает 2,2%.

Напомним, в феврале 2023 года большинство украинцев (65%) хотели, чтобы Владимира Зеленского переизбрали на следующий срок. До войны в октябре 2021 года только 20% украинцев заявляли, что Зеленского нужно переизбрать на второй срок.

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