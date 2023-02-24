Украинцы оценили деятельность президента, парламента и правительства с начала войны

Деятельность Верховной рады положительно воспринимают 34%, среди них 5% - очень хорошо, 29% - хорошо. Отрицательные оценки дают 24% респондентов.

Деятельность Кабинета министров оценили положительно 50% респондентов, среди них 8% - очень хорошо, 42% - хорошо. Отрицательные оценки дали 12% опрошенных.

Украинцев также спросили, кто из публичных лиц им нравится. На первом месте оказался Зеленский (91%), на втором 0 Валерий Залужный (87%).

Исследование было разработано и проведено Национальным демократическим институтом в Украине. Полевые работы были выполнены Киевским международным институтом социологии с 4 по 16 января 2023 среди 2508 респондентов. Территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022 г., были исключены из исследования. Средняя погрешность для национальной выборки не превышает 2,2%.