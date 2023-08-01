Украинцы получат до 3100 гривен ко Дню Независимости: кто имеет право на помощь

Денежная помощь выплачивается в таком размере:

1) лицам с инвалидностью в результате войны и бывшим малолетним (которым на момент заключения не исполнилось 14 лет) заключенным концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, признанным лицами с инвалидностью от общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам:

I группы - 3 100 гривен;

II группы - 2 900 гривен;

III группы - 2 700 гривен;

2) участникам боевых действий, пострадавшим участникам Революции Достоинства и бывшим несовершеннолетним (которым на момент заключения не исполнилось 18 лет) заключенным концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, а также детям, родившимся в указанных местах принудительного содержания родителей - 1 000 гривен;

3) лицам, имеющим особые заслуги перед Родиной, - 3 100 гривен;

4) членам семей погибших (умерших) ветеранов войны, статус которым установлен согласно пункту 1 статьи 10 закона "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", членам семей погибших (умерших) защитников и защитниц Украины, а также женам (мужьям) умерших лиц с инвалидностью вследствие боевых действий, участников войны и жертв нацистских преследований, признанных при жизни лицами с инвалидностью от общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам, которые не вступили в брак во второй раз, - 650 гривен.

5) участникам войны и бывшим узникам концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, лицам, насильственно вывезенным на принудительные работы, детям партизан, подпольщиков, других участников борьбы с национал-социалистским режимом в тылу врага - 450 гривен.

Социальные выплаты в 2023 году

По данным Минфина, в целом для социальной помощи населению в 2023 году в госбюджете предусмотрено 163,1 млрд грн, что на 12,4 млрд грн больше чем в 2022 году (150,7 млрд грн).

Наибольшие расходы предусмотрены на военные цели. По данным Счетной палаты, только в I квартале 2023 года за счет исключительно внутренних источников поступлений 61% расходов государственного бюджета направили на обороноспособность и безопасность Украины - 389 млрд гривен.