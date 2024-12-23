Украинцы назвали условия для начала мирных переговоров с Россией

Не согласны с этим 7% респондентов, и еще 20% не определились с позицией.

Среди условий, которые, по мнению респондентов, должна выполнить Россия для начала мирных переговоров, упоминаются:

прекращение обстрелов украинских территорий, которые пока не являются оккупированными и где не ведутся боевые действия (54%),

вывод Россией войск со всей территории Украины в международно признанных границах (46,5%),

вывод Россией войск с территорий, оккупированных после 24 февраля 2022 года (отдельные районы Донецкой и Луганской областей, а также Крым остаются оккупированными) - 35%,

вывод Россией войск с территории Запорожской АЭС - 31%,

временное прекращение огня российскими войсками - 27%,

введение Россией войск с территории Украины в международно признанных границах, за исключением Крыма - 16%.

Опрос проведен фондом "Демократические инициативы" совместно с Центром Разумкова с 29 ноября по 14 декабря 2024 года на территориях, контролируемых правительством Украины и на которых не ведутся боевые действия. Методом face-to-face опрошено 1518 респондентов. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,6%