Украинцы назвали условия мира с Россией: никаких уступок Путину

Большинство украинцев выступают против уступок России в мирных переговорах. Респонденты также не верят в соблюдение соглашения Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на опрос Центра Разумкова .

В сентябре 2025 года, большинство украинцев считают минимальным условием мирного соглашения освобождение территорий, захваченных после 24 февраля 2022 года. Так ответили 31,8% опрошенных.

Еще 28,2% назвали обязательным условием восстановление границ 1991 года. В то же время 20,7% готовы допустить фиксацию границ по линии фронта, а лишь 6,2% - полный вывод войск из всех четырех оккупированных областей в пределах их админграниц.



Чем готовы уступить

На вопрос, чем бы украинцы были готовы уступить во время переговоров с Россией, 62,3% ответили - ничем. Только 8,1% выразили готовность отдать часть территорий, а 10,1% - отказаться от прозападного вектора развития.

Еще 19,5% респондентов затруднились с ответом.



Верят ли в соблюдение мира

Две трети (64,2%) украинцев убеждены, что Россия нарушит любое мирное соглашение, как только это будет удобно. Лишь 13,1% верят, что соглашения будут соблюдать обе стороны.

В то же время 5,8% считают, что и Украина, и Россия могут нарушить договоренности, а 1,8% - что агрессором после соглашения выступит именно Украина.



Отношение к требованиям Путина

Украинцы категорически отвергают ключевые условия, выдвинутые Владимиром Путиным. 90,2% не согласны на полный вывод войск со всех территорий оккупированных областей, 89,4% - на закрепление их статуса как регионов России.

Также 83,1% выступают против отмены западных санкций. В то же время идею нейтрального, внеблокового статуса Украины в Конституции отклонили 68,1% респондентов, тогда как 18,2% готовы ее поддержать.



Опрос проводился социологической службой Центра Разумкова с 12 по 17 сентября 2025 года. Опрошено 1210 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,9%.