Украинцы назвали главные препятствия на пути в ЕС: результаты опроса

По данным социологов, только 4% опрошенных убеждены, что украинское руководство полностью выполняет все необходимые обязательства по вступлению в ЕС. В то же время 16% граждан считают, что власти совсем их не выполняют.

Оценивая препятствия на пути к евроинтеграции, респонденты чаще всего указывали на внутренние проблемы и внешние факторы:

32% назвали главным барьером коррупцию в органах центральной власти;

29% считают основной проблемой нежелание самого ЕС или его отдельных государств-членов принимать Украину;

15% назвали полномасштабную войну;

10% указали на недостаточное качество работы правительства и Верховной Рады;

5% упомянули о сопротивлении реформам со стороны отдельных групп влияния;

3% обратили внимание на недостаточную независимость судов и правоохранительных органов.

Фото: результаты опроса по вступлению Украины в ЕС (КМИС)

Всеукраинский опрос общественного мнения "Омнибус" проходил с 12 по 21 сентября.

Методом телефонных интервью социологи опросили 1002 совершеннолетних граждан, на момент исследования проживавших на подконтрольной Киеву территории Украины. В выборку не включали украинцев, выехавших за границу после 24 февраля 2022 года.