Украинцы назвали желаемую роль правительства иего вмешательства в экономику

В конце 2023 года 66% украинцев считают, что правительство - это работник, а люди должны быть руководителями, осуществляющими контроль за его действиями. За последние три года доля разделяющих такой взгляд людей выросла с 55% до 66%.

При этом с 36% до 30% сократилась доля тех, кто считает, что правительство - как отец, который должен заботиться о людях как о детях.

В то же время чуть больше половины украинцев (54%) считают, что чем активнее государство регулирует и контролирует экономическую деятельность, тем лучше это влияет на экономику страны (три года назад таких было 56%). Доля же стремящихся к меньшему регулированию и меньшему контролю составляет 36% (рост с 24% в 2020 году). Напомним, опрос КМИС показал падение доверия к органам власти Украины. Абсолютное доверие в обществе сохраняют Вооруженные силы - 96%.

По данным опроса, за последний год доля доверяющих Верховной раде снизилась с 35% до 15%, а доля доверяющих - выросла с 34% до 61%. Доверие правительства снизилось с 52% до 26%, недоверие - возросло с 19% до 44%.