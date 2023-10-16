Украинцы могут восстановить водительское удостоверение в Стамбуле: что для этого нужно

Восстановить водительское можно в таких случаях:

Повреждение документа или когда документ не подходит для дальнейшего использования.

Утрата или похищение.

До этого украинцы могли только обменять имеющийся у них пластиковый бланк водительского удостоверения.

Записаться на восстановление водительского возможно онлайн, через электронную очередь на сайте, или в порядке "живой" очереди.

Для получения услуги необходимо предоставить:

Паспорт гражданина Украины с указанным зарегистрированным местом жительства.

Справку налогоплательщика.

Документ, подтверждающий изменение личных данных (при необходимости).

Получить услугу можно по адресу: Londra Asfaltı E-5 Karayolu Üzeri, Airport AVM, 34158 Bakırköy/İstanbul, Türkiye.

Напомним, Турция признает украинские водительские права без экзамена.

РБК-Украина также сообщало, что заменить водительские права можно в приложении "Дія".

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