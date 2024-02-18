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Украинцы могут получать тест-полоски для глюкометров бесплатно: алгоритм действий

Фото: украинцы могут получать тест-полоски (freepik.com)
Автор: Карина Левицкая

Пациенты с сахарным диабетом I типа могут получать бесплатные тест-полоски по электронному рецепту. С прошлого года тест-полоски для определения уровня глюкозы в крови включены в программу реимбурсации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Национальной службы здоровья Украины в Telegram.

Чтобы получить тест-полоски бесплатно или с доплатой по программе реимбурсации необходимо иметь е-рецепт.

Выписать такой рецепт на тест-полоски может семейный врач, терапевт или педиатр или эндокринолог. 

После получения рецепта пациент может забрать тест-полоски в любой аптеке, которая имеет договор с НСЗУ по программе "Медицинские изделия для определения уровня глюкозы в крови". По состоянию на сейчас это более 10 тысяч аптек по всей Украине.

Найти адрес ближайшей аптеки можно по ссылке.

В аптеке фармацевта нужно назвать номер е-рецепта и выбрать тест-полоски, которые подойдут к вашему глюкометру.

В программу включено 23 торговых названия тест-полосок для глюкометров. Фирмы входящие в программу можно найти по ссылке.

Напомним, ранее мы объясняли, какие лекарства в Украине продаются по электронному рецепту.

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