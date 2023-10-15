Украинцы могут получить информацию о пленных родственниках из реестра Национального бюро: инструкция

Узнать информацию о военнопленном или гражданском заложнике можно, подав соответствующую заявку в Национальное информационное бюро при Минреинтеграции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство по вопросам реинтеграции .

Чтобы узнать информацию, необходимо предоставить свои персональные данные и сообщить ФИО человека, информация о котором выясняется.

Подать такое обращение в Национальное информационное бюро можно:

чат-боты у Telegram и Viber ;

электронную почту: info@nib.gov.ua;

Укрпочту или "Новую почту" по адресу: 01133, г. Киев, ул. Евгения Коновальца, дом. 36-Б, лит. А2.

В ближайшее время родным предоставят информацию о пленнике, которой владеет Национальное информационное бюро.

Также родные пленников могут получить информацию в устной форме, позвонив по горячей линии по короткому номеру 16-48 или +38 (044) 287-81-65 (для звонков из-за границы).

Если у вас есть материалы, которые могут быть добавлены в реестр Национального информационного бюро, отправляйте их на электронную почту: info@nib.gov.ua.

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