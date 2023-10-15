Украинцы могут получить информацию о пленных родственниках из реестра Национального бюро: инструкция
Узнать информацию о военнопленном или гражданском заложнике можно, подав соответствующую заявку в Национальное информационное бюро при Минреинтеграции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство по вопросам реинтеграции.
Чтобы узнать информацию, необходимо предоставить свои персональные данные и сообщить ФИО человека, информация о котором выясняется.
Подать такое обращение в Национальное информационное бюро можно:
- чат-боты у Telegram и Viber ;
- электронную почту: info@nib.gov.ua;
- Укрпочту или "Новую почту" по адресу: 01133, г. Киев, ул. Евгения Коновальца, дом. 36-Б, лит. А2.
В ближайшее время родным предоставят информацию о пленнике, которой владеет Национальное информационное бюро.
Также родные пленников могут получить информацию в устной форме, позвонив по горячей линии по короткому номеру 16-48 или +38 (044) 287-81-65 (для звонков из-за границы).
Если у вас есть материалы, которые могут быть добавлены в реестр Национального информационного бюро, отправляйте их на электронную почту: info@nib.gov.ua.
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