Украинцы могут оформить и обменять паспорт в Испании: где именно

Сервисный центр работает по адресу: C. del Alto del Retiro, 28031 Madrid. График работы: понедельник - суббота, с 9:00 до 18:00.

Паспортный центр состоит из 5 мобильных комплексов - специально обустроенных микроавтобусов белого цвета с символикой ГП "Документ". Сейчас центр работает в тестовом режиме, поэтому получить услугу можно в живую очередь. После тестирования заработает электронная очередь.

Какие услуги могут получить украинцы в Мадриде:

оформление ID-карты или загранпаспорта (в том числе вместо утраченного или похищенного);

обмен ID-карты или загранпаспорта (в связи с истечением срока действия, изменением информации, непригодностью к использованию);

обмен паспорта образца 1994 года на ID-карту (по желанию или в случае негодности);

одновременное оформление загранпаспорта и ID-карты.

Позже украинцы в Испании также смогут обменять водительские права.

Следует отметить, что в Испании действует еще один паспортный сервис для граждан Украины. Он расположен по адресу: Xàtiva, 46007 Valencia.

Где еще есть паспорт сервисы Украины

Обменять и оформить паспорта, а также обменять водительские удостоверения можно в:

Польше (Варшава, Краков, Гданьск, Вроцлав);

Турции (Стамбул);

Словакии (Братислава);

Чехии (Прага);

Германии (Берлин).

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