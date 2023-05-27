Украинцы могут оформить и обменять паспорт в Испании: где именно

Украинцы в Испании могут оформить и обменять паспорт. Сервисный центр заработал в Мадриде.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел.
Сервисный центр работает по адресу: C. del Alto del Retiro, 28031 Madrid. График работы: понедельник - суббота, с 9:00 до 18:00.
Паспортный центр состоит из 5 мобильных комплексов - специально обустроенных микроавтобусов белого цвета с символикой ГП "Документ". Сейчас центр работает в тестовом режиме, поэтому получить услугу можно в живую очередь. После тестирования заработает электронная очередь.
Какие услуги могут получить украинцы в Мадриде:
Позже украинцы в Испании также смогут обменять водительские права.
Следует отметить, что в Испании действует еще один паспортный сервис для граждан Украины. Он расположен по адресу: Xàtiva, 46007 Valencia.
Обменять и оформить паспорта, а также обменять водительские удостоверения можно в:
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