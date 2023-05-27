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Украинцы могут оформить и обменять паспорт в Испании: где именно

Фото: украинцы могут оформить и обменять паспорт в Испании (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Украинцы в Испании могут оформить и обменять паспорт. Сервисный центр заработал в Мадриде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел.

Сервисный центр работает по адресу: C. del Alto del Retiro, 28031 Madrid. График работы: понедельник - суббота, с 9:00 до 18:00.

Паспортный центр состоит из 5 мобильных комплексов - специально обустроенных микроавтобусов белого цвета с символикой ГП "Документ". Сейчас центр работает в тестовом режиме, поэтому получить услугу можно в живую очередь. После тестирования заработает электронная очередь.

Какие услуги могут получить украинцы в Мадриде:

  • оформление ID-карты или загранпаспорта (в том числе вместо утраченного или похищенного);
  • обмен ID-карты или загранпаспорта (в связи с истечением срока действия, изменением информации, непригодностью к использованию);
  • обмен паспорта образца 1994 года на ID-карту (по желанию или в случае негодности);
  • одновременное оформление загранпаспорта и ID-карты.

Позже украинцы в Испании также смогут обменять водительские права.

Следует отметить, что в Испании действует еще один паспортный сервис для граждан Украины. Он расположен по адресу: Xàtiva, 46007 Valencia.

Где еще есть паспорт сервисы Украины

Обменять и оформить паспорта, а также обменять водительские удостоверения можно в:

  • Польше (Варшава, Краков, Гданьск, Вроцлав);
  • Турции (Стамбул);
  • Словакии (Братислава);
  • Чехии (Прага);
  • Германии (Берлин).

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