Украинцы могут докупить стаж для пенсии: сколько стоит год

Граждане Украины могут докупить стаж, чтобы в будущем получить большую пенсию.

Воспользоваться этой услугой могут украинцы в возрасте от 16 лет, в том числе трудоустроенные за границей, но желающие получать пенсию в Украине, люди предпенсионного возраста, которым не хватает стажа, с низким уровнем дохода, желающие получать большую пенсию.

Чтобы не работающему человеку был зачислен полный месяц страхового стажа, за него должен быть уплачен по меньшей мере минимальный страховой взнос. Его рассчитывают по формуле - минимальная заработная плата х 22%.

3 1 апреля 2024 года минимальный страховой взнос составляет 1 760 гривен. То есть годовой стаж обойдется уже в 21 480 гривен.

Суммы уплаченных страховых взносов засчитываются за месяц, в котором поступили средства на счет Пенсионного фонда Украины.