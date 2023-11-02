Украинцы могут бесплатно учить английский онлайн: как зарегистрироваться

В "Дії" сообщили, что удобная платформа для изучения иностранных языков стала частью национальной программы Future Perfect, целью которой является официально сделать английский язык международного общения в Украине, а также открыть каждому украинцу новые возможности для профессии и личного развития и помочь конкурировать на мировом рынка и получать высокую зарплату.

Платформа Promova - это:

индивидуальная образовательная траектория;

рейтинг топ-10 и представление в Popular Apps to Try в AppStore;

изучение английского языка сразу на английском;

тренировка произношения;

сериалы, фильмы и литература;

часть крупнейшей в Украине экосистемы продуктовых ИТ-компаний Genesis

Как начать бесплатное обучение

Для начала загрузить приложение, или перейти на сайт Promova. После этого необходимо пройти регистрацию и нажать "Free for Ukraine", после чего вы будете автоматически перенаправлены на сайт для проверки Действие. Подписью.

Сразу после этого вы получите бесплатный премиум доступ на 3 года.

Напомним, вчера премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что английский в Украине получит статус языка международного общения.

Английский язык в Украине

Напомним, что английский язык в Украине считается главным иностранным языком. Ее изучение обязательно в школах и университетах.

Ранее в правительстве заявляли, что скоро английский язык станет обязательным для всех государственных служащих. Также в Генштабе сообщали, что в Украине хотят до 2026 года научить военных свободно владеть английским.

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