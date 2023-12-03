Украинцы в ноябре приобрели почти 5,5 тысячи новых автомобилей: названы лидеры рынка

В Украине за ноябрь было продано почти 5,5 тысячи новых легковых автомобилей, что на 6% меньше, чем в октябре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ассоциации "Укравтопром".

По данным ассоциации, определенный спад продаж связан с блокированием границ польскими перевозчиками, из-за чего сроки доставки машин в Украину увеличились, соответственно, и возросло время ожидания авто потребителями.

В то же время, по сравнению с ноябрем 2022 года рынок увеличился сразу на 74%. Самой популярной маркой на рынке новых авто уже несколько месяцев подряд является Toyota, которых было продано 854 новых машин. В сравнении с предыдущим месяцем, продажи японского бренда соратились на 8%.

На втором месте оказалась Skoda с результатом в 517 штук, в тройку лидеров также вошел Volkswagen с 476 проданными автомобилями. Кроме того, в первой десятке самых продаваемых автомобилей – Renault, Nissan, BMW, Mercedes-Benz, Mazda, Suzuki и Citoren.

Больше всего новых покупателей нашел бюджетный кроссовер Renault Duster, которых за месяц было продано 355 единиц. Всего за 11 месяцев 2023 года украинцы приобрели более 55 тысяч новых легковых автомобилей, что на 61% больше, чем за аналогичный период 2022 года.