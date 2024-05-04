Украинцы в апреле приобрели почти 6 тысяч новых авто: названы лидеры рынка

Отмечается, что по отношению к предыдущему месяцу потребительская активность на авторынке упала на 14%. Уже несколько месяцев подряд лидерство на рынке удерживает Toyota с результатом в 856 проданных машин, на втором месте – Renault (536 штук).

Volkswagen закончил месяц с показателем в 468 проданных авто, поднявшись на третью строчку рейтинга. Также в ТОП-5 апреля попали BMW с результатом 405 проданных единиц, и Skoda – 317 реализованных авто.

Бестселлером среди новых легковых авто на украинском рынке остается компактный кроссовер Renault Duster, в апреле было продано 484 кросовера. Всего с начала года украинцы приобрели 22,2 тысячи новых легковых авто, что на 35% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Примечательно, что за счет десяти самых популярных моделей было сформировано 36% апрельского рынка новых легковых автомобилей.

В прошлом месяце автомобили с традиционными двигателями охватили около 71% рынка новых легковых автомобилей. Самыми популярными остаются модели с бензиновыми двигателями, на их долю приходится 46,4% апрельских продаж новых авто, что на 2% меньше, чем годом ранее.

В то же время доля дизельных автомобилей почти не изменилась – 24,3%, также заметно увеличилась доля электромобилей – с 8,7% до 12,3%. На автомобили с ГБО пришлось 0,3% продаж, против 0,6% в апреле прошлого года.