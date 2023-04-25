RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украинцы за границей смогут получать пенсию переводами через "Укрпочту"

Фото: Деньги (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинские переселенцы за границей смогут получать пенсию международными переводами через "Укрпочту".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

"Постановление было разработано Минсоцполитики по результатам совещаний по обсуждению проблемных вопросов украинских граждан, нашедших временное убежище в Польше", - говорится в сообщении.

Речь идет о возобновлении выплат для украинских граждан за рубежом, которые в Украине получали пенсию в наличной форме.

"Отныне выплаты можно будет получать в отделении почты за границей (при наличии технической возможности в АО "Укрпочта" осуществлять перевод средств в страну пребывания)", - добавили в правительстве.

Напомним, что украинцы могут подать онлайн заявку на перерасчет пенсии. Это можно сделать на портале "Дія".

Украинцы также могут оформить онлайн пенсию на портале Пенсионного фонда.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
укрпоштаПенсии