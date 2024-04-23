Украинцы за границей не могут получить консульские услуги. Почему и что это значит

В консульствах Украины за границей с 23 апреля прекратили предоставление консульских услуг мужчинам 18-60 лет. В МИД официально заявили, что вскоре предоставят разъяснения.
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что вчера поручил принять меры по возобновлению "справедливого отношения к мужчинам мобилизационного возраста в Украине и за рубежом".
РБК-Украина рассказывает, какие услуги украинцы могут получить в консульствах и подразделениях ГП "Документ за границей".
Согласно информации на сайте МИД Украины, граждане Украины могут обращаться в консульства со следующими вопросами:
Также в консульских учреждениях за границей предоставляют правовую помощь и принимают заявления по гражданству Украины.
Фото: Паспортный сервис за границей (facebook.com/proukrainu.cz)
С 23 апреля в ГП "Документ" (находится в сфере управления Государственной миграционной службы Украины) за границей приостановлена выдача готовых документов по техническим причинам. Как отмечается на сайте госпредприятия, подача заявлений-анкет на оформление паспортных документов осуществляется в обычном режиме.
Выдача паспортов возможна для детей младше 12 лет, в связи с отсутствием необходимости биометрической верификации.
За границей действуют 13 центров "Паспортного сервиса" ГП "Документ". Оформить документы украинские граждане могут в 7 странах. Украинцы могут получить следующие услуги:
Фото: Выдача готовых документов приостановлена по техническим причинам (gettyimages.com)
Приостановка предоставления подобных услуг была лишь однажды, когда остановилась работа реестров с началом полномасштабного вторжения, рассказала в комментарии РБК-Украина адвокат юридической компании "Riyako&Partners" Екатерина Анищенко.
"Тогда действительно были форс-мажорные обстоятельства. Однако на законном уровне приостановка выдачи каких-либо консульских документов не предусмотрена никаким нормативно-правовым документом. К тому же основания для такой остановки услуг никто не объясняет и не трактует. То есть вынесение такого решения по законодательству Украина противоправно", – обращает внимание юрист.
По ее словам, сложилась ситуация, когда граждане Украины не могут получить консульские услуги, предусмотренные законами и Конституцией.
"И даже если руководствоваться порядком Кабинета Министров, где предусмотрено нарушение конституционных прав во время действия военного положения – этот порядок таких ограничений не предусматривает. Для граждан, не нарушающих законы своей страны, остановка таких услуг не предусмотрена", – отмечает Екатерина Анищенко.
Напомним, мы писали, что для украинцев за границей приостановили предоставление консульских услуг. В МИДе назвали это справедливым.
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