Украинцы дали оценку помощи Западу для отражения российской агрессии

Из них 45% считают, что Украина и Запад выигрывают в равной степени, 29% считают, что преимущественно это выигрыш для Украины, но есть выигрыш и для Запада. Остальные 7%, напротив, видят преимущественный выигрыш для Запада, хотя Украина тоже выиграет.

Только 9% считают, что это сотрудничество только в интересах Украины и только 4% считают, что только в интересах Запада.

Будущее Украины

По данным опроса, 82% респондентов соглашаются, что будущее Украины как преуспевающей свободной страны зависит от того, станет ли она членом ЕС (в т.ч. полностью соглашаются - 50%). Не согласны с этим – 14%.

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел собственный опрос 22 февраля - 6 марта 2023 года среди 2007 респондентов. Опрос не проводился на территории оккупированного Россией Крыма и Донбасса, а также с гражданами, выехавшими за границу после 24 февраля 2022 года.