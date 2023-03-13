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Украинцы дали оценку помощи Западу для отражения российской агрессии

Фото: украинцы ценят помощь Запада и видят страну в ЕС (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Абсолютное большинство (украинцев 81%) считают, что сотрудничество Украины и Запада по отражению российской агрессии - это "win-win" ситуация, когда в выигрыше и сама Украина, и Запад.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса КМИС .

Из них 45% считают, что Украина и Запад выигрывают в равной степени, 29% считают, что преимущественно это выигрыш для Украины, но есть выигрыш и для Запада. Остальные 7%, напротив, видят преимущественный выигрыш для Запада, хотя Украина тоже выиграет.

Только 9% считают, что это сотрудничество только в интересах Украины и только 4% считают, что только в интересах Запада.

Будущее Украины

По данным опроса, 82% респондентов соглашаются, что будущее Украины как преуспевающей свободной страны зависит от того, станет ли она членом ЕС (в т.ч. полностью соглашаются - 50%). Не согласны с этим – 14%.

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел собственный опрос 22 февраля - 6 марта 2023 года среди 2007 респондентов. Опрос не проводился на территории оккупированного Россией Крыма и Донбасса, а также с гражданами, выехавшими за границу после 24 февраля 2022 года.

Напомним, одним из прямых последствий российского вторжения стал рекордный рост евроатлантических настроений украинцев, где фиксируются рекордные показатели за всю историю страны. В феврале 2023 года 87% поддерживают вступление Украины в Европейский Союз, 86% - в НАТО.

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