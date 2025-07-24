ua en ru
Чт, 24 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Украинцы активно инвестируют в экономику: с начала 2025 года вложили в фонды Inzhur более 1 млрд грн

Украина, Четверг 24 июля 2025 11:28 promo
UA EN RU
Украинцы активно инвестируют в экономику: с начала 2025 года вложили в фонды Inzhur более 1 млрд грн Фото: украинцы активно инвестируют в экономику (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Украинцы все больше интересуются инвестиционным рынком и возможностями вложения денег в развитие экономики. С начала 2025 года частные лица инвестировали в фонды Inzhur уже 1,07 млрд грн, что на 224% превышает объемы инвестирования за первое полугодие прошлого года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании Inzhur.

Это первая украинская REIT-компания (Real Estate Investment Trust), которая с начала войны в 2022 году фактически создала в стране рынок инвестирования. Общий объем сделок всех фондов Inzhur за первое полугодие 2025 года составил 1,4 млрд грн (на 189% больше, чем за 6 мес. 2024 года).

"Мы видим потенциал внутренних инвестиций стать источником для восстановления страны, развития экономики и энергетики. Общество имеет целевой запрос на механизм прозрачных и надежных инвестиций для обеспечения собственного дохода. Таким механизмом должен стать современный инвестиционный рынок, развитие которого с начала войны стало главным приоритетом для Inzhur", - отмечает основатель компании Inzhur Андрей Журжий.

По данным статистики Inzhur, сегодня инвестиции в экономику становятся действительно народными - подавляющее большинство инвесторов в фонды компании (77%) - это люди со среднемесячным доходом до 100 тыс. грн.

Количество активных инвесторов, которые постоянно вкладывают средства в фонды компании, с начала года выросло на 24,6%, а география активных инвесторов уже не ограничивается столицей - с начала года активно инвестируют в экономику жители Киева, Днепропетровской и Львовской областей.

Заметно активнее инвесторами в экономику становятся украинки - с начала года количество женщин среди активных инвесторов компании увеличилось с 27,1% до 30,4%.

Наиболее активными инвесторами в будущее экономики остается молодежь - в 2025 году средний возраст тех, кто активно вкладывает средства в фонды Inzhur, составляет 33 года. При этом, попробовав инвестировать впервые, украинцы в дальнейшем увеличивают количество вложений - на сегодня на каждого клиента Inzhur приходится в среднем 4 инвестиционные сделки.

"Это хорошие показатели, команда Inzhur ими гордится. Но мы знаем, что это только начало пути и у нас очень, очень много работы. Согласно исследованиям, за полгода украинцы и украинки стали лучше разбираться в своих возможностях, но, например, 74% опрошенных все еще считают, что для начала инвестирования необходимо иметь большие суммы свободных денег, от 100 тысяч до миллионов гривен, и что для них этот рынок закрыт по умолчанию. То есть о своих истинных возможностях ничего не знает подавляющее большинство Украины. Мы осознаем эти реалии и воспринимаем это как вызов", - подчеркивает Андрей Журжий.

О доверии к инвестрынку среди украинцев говорит и то, что почти половина - 47% полученных инвесторами Inzhur дивидендов - реинвестируются в активы компании. Всего за первое полугодие 2025 года Inzhur выплатил инвесторам 115 млн грн дивидендов.

Что известно о компании Inzhur

Inzhur - первая украинская инвестиционная REIT-компания (Real Estate Investment Trust), которая позволила украинцам объединяться для инвестирования в крупную коммерческую недвижимость.

Совладельцы фондов получают доход от арендных выплат и роста капитализации объектов недвижимости, которые строятся для ведущих сетей ритейла (Сильпо, Comfy, Фора, Novus) и международных сетей ресторанов быстрого питания (McDonald's).

В ответ на энергетический кризис в Украине, когда в результате российских обстрелов было повреждено до 60% отечественной энергогенерации, Inzhur предложил украинцам возможность инвестирования в распределенную энергетику. Энергетические проекты Inzhur Energy реализуются в рамках Президентской программы по восстановлению энергонезависимости страны и по соответствующим договорам с НЭК "Укрэнерго".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Инвестиции в Украину
Новости
Россияне ударили по "Привозу": чем известен рынок в центре Одессы
Россияне ударили по "Привозу": чем известен рынок в центре Одессы
Аналитика
Год спокойствия, но не для всех. Что даст бизнесу мораторий на проверки
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Год спокойствия, но не для всех. Что даст бизнесу мораторий на проверки