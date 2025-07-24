Украинцы активно инвестируют в экономику: с начала 2025 года вложили в фонды Inzhur более 1 млрд грн

Украинцы все больше интересуются инвестиционным рынком и возможностями вложения денег в развитие экономики. С начала 2025 года частные лица инвестировали в фонды Inzhur уже 1,07 млрд грн, что на 224% превышает объемы инвестирования за первое полугодие прошлого года.

Это первая украинская REIT-компания (Real Estate Investment Trust), которая с начала войны в 2022 году фактически создала в стране рынок инвестирования. Общий объем сделок всех фондов Inzhur за первое полугодие 2025 года составил 1,4 млрд грн (на 189% больше, чем за 6 мес. 2024 года).

"Мы видим потенциал внутренних инвестиций стать источником для восстановления страны, развития экономики и энергетики. Общество имеет целевой запрос на механизм прозрачных и надежных инвестиций для обеспечения собственного дохода. Таким механизмом должен стать современный инвестиционный рынок, развитие которого с начала войны стало главным приоритетом для Inzhur", - отмечает основатель компании Inzhur Андрей Журжий.

По данным статистики Inzhur, сегодня инвестиции в экономику становятся действительно народными - подавляющее большинство инвесторов в фонды компании (77%) - это люди со среднемесячным доходом до 100 тыс. грн.

Количество активных инвесторов, которые постоянно вкладывают средства в фонды компании, с начала года выросло на 24,6%, а география активных инвесторов уже не ограничивается столицей - с начала года активно инвестируют в экономику жители Киева, Днепропетровской и Львовской областей.

Заметно активнее инвесторами в экономику становятся украинки - с начала года количество женщин среди активных инвесторов компании увеличилось с 27,1% до 30,4%.

Наиболее активными инвесторами в будущее экономики остается молодежь - в 2025 году средний возраст тех, кто активно вкладывает средства в фонды Inzhur, составляет 33 года. При этом, попробовав инвестировать впервые, украинцы в дальнейшем увеличивают количество вложений - на сегодня на каждого клиента Inzhur приходится в среднем 4 инвестиционные сделки.

"Это хорошие показатели, команда Inzhur ими гордится. Но мы знаем, что это только начало пути и у нас очень, очень много работы. Согласно исследованиям, за полгода украинцы и украинки стали лучше разбираться в своих возможностях, но, например, 74% опрошенных все еще считают, что для начала инвестирования необходимо иметь большие суммы свободных денег, от 100 тысяч до миллионов гривен, и что для них этот рынок закрыт по умолчанию. То есть о своих истинных возможностях ничего не знает подавляющее большинство Украины. Мы осознаем эти реалии и воспринимаем это как вызов", - подчеркивает Андрей Журжий.

О доверии к инвестрынку среди украинцев говорит и то, что почти половина - 47% полученных инвесторами Inzhur дивидендов - реинвестируются в активы компании. Всего за первое полугодие 2025 года Inzhur выплатил инвесторам 115 млн грн дивидендов.