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Украинскому бизнесу нужен "план Маршалла" и государственная поддержка, - Рыженков

Фото: Юрий Рыженков (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Для того, чтобы украинская промышленность начала быстро развиваться после победы, необходимы несколько факторов. В первую очередь - решение логистических проблем, активная государственная поддержка, а также содействие со стороны Евросоюза.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на генерального директора группы "Метинвест" Юрия Рыженкова в интервью НВ.

"Для восстановления украинской экономики будут нужны усилия государства и бизнеса. Украине нужен собственный план Маршалла, который разрабатывали для восстановления Европы после Второй мировой войны", - подчеркнул Рыженков.

По его словам, сейчас переговоры c западными партнерами ведутся преимущественно о восстановлении государственных предприятий, в то время как частные компании Украины тоже нуждаются в поддержке.

"Без внимания остается восстановление частного сектора, предоставление займов бизнесу для восстановления активов и запуска производства. Это нас очень беспокоит", - признался Рыженков.

Он также высказал уверенность, что уже сейчас Украина должна направить усилия, чтобы сохранить производственный потенциал горно-металлургического комплекса.

"Этой отрасли требуется государственная поддержка. В первую очередь - решение логистических проблем: разблокирование морских портов, увеличение пропускной способности железнодорожных пограничных переходов и уменьшение тарифов на железнодорожные перевозки. К тому же, на себестоимость продукции оказывают значительное влияние дорогостоящие электроэнергия и газ, а также высокая рента на добычу железной руды", - перечислил он.

По его мнению, Евросоюз пойдет навстречу Украине, и снизит экологические требования, которые, учитывая военное положение, наша страна выполнить не в силах.

"Мы надеемся, что Украина, учитывая огромный ущерб, причиненный российскими оккупантами, получит особые условия применения Carbon Border Adjustment Measure (СВАМ, экологический налог на импорт в страны Евросоюза, - ред.). Иначе он станет еще одним барьером между Украиной и ЕС", - резюмировал Рыженков.

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