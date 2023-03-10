Украинского правозащитника Буткевича "суд" РФ приговорил к 13 годам

Так, его признали виновным в якобы "жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооруженном конфликте запрещенных методов". Кроме того, Буткевича оккупанты "обвинили" и в "покушении на убийство двух лиц общеопасным способом и умышленном повреждении чужого имущества общеопасным способом".

Следователи уверяют, что правозащитник с 20 марта 2022 года проходил военную службу в батальоне "Берлинго" ВСУ в должности командира взвода.

А 4 июня 2022 года в Северодонецке он якобы "произвел выстрел" из противотанкового гранатомета по подъезду жилого дома. В результате якобы "двое гражданских лиц получили телесные повреждения, также было уничтожено имущество".

При этом в сообщении СК говорится, что Буткевич якобы "полностью признал вину, раскаялся в содеянном".