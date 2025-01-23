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Украинского паралимпийца поймали на допинге: результаты на Играх в Париже аннулированы

Фото: Роман Бондаренко (city-adm.lviv.ua)
Автор: Андрей Костенко

Украинский парапловец Роман Бондаренко получил дисквалификацию на три года. Он сдал положительный тест на допинг во время Паралимпиады в Париже.

В пробе спортсмена нашли метамфетамин и амфетамин. Бондаренко временно отстранили от соревнований еще 6 сентября 2024 года. А после завершения рассмотрения дела присудили трехлетнюю дисквалификацию. Пловец признал свою вину и согласился с наказанием.

Международный паралимпийский комитет также аннулировал результаты Бондаренко на Играх в Париже-2024. Там спортсмен занял шестое место в плавании на 50 м на спине, седьмое - на 100 м и восьмое - на 200 м. Паралимпиец выступал в классе S2, где соревнуются участники со значительными нарушениями двигательных функций.

Кто такой Роман Бондаренко

40-летний парапловец. В сборной Украины представлял город Харьков. Специализируется в плавании на спине в классе S2.

Участвовал в трех Паралимпийских играх: в Рио-2016, Токио-2020 и Париже-2024. Бронзовый призер чемпионата мира-2023 на дистанции в 50 метров. Действующий бронзовый призер европейского первенства на 50 и 100 метров.

 

Ранее Михаил Мудрик после допинг-скандала нанял опытных адвокатов, которые спасли карьеру другой звезды.

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