Украинского футболиста включили в сборную мира: вместе с Иньестой и Кроосом

Чести удостоился 35-летний полузащитник Евгений Коноплянка. Он попал в число 11-ти легенд, завершивших выступления в 2024 году.

Специалисты портала составили сборную, учитывая максимальную цену, которая была во время карьеры футболистов. Коноплянка выше всего оценивался в период с ноября 2015 года по февраль 2016-го. Тогда стоимость игрока испанской "Севильи" составляла 25 миллионов евро.

Подсчитали и суммарную стоимость этой сборной. Она составляет почти 485 млн евро.

Символическая команда (схема 3-5-2) выглядит следующим образом: Клаудио Браво - Рафаэль Варан, Жоэль Матип, Пепе - Тьяго Алькантара, Тони Кроос, Нани, Андрес Иньеста, Евгений Коноплянка - Маруан Феллайни, Синдзи Окадзака.

Кто такой Евгений Коноплянка

Уроженец Кропивницкого (тогда - Кировоград), воспитанник местного "Олимпика". В 16 лет оказался в академии "Днепра".

На профессиональном уровне дебютировал в сезоне-2007/08. Отыграл в составе днепрян 7 полных сезонов. Летом 2015-го перешел в испанскую "Севилью", но в Ла Лиге провел лишь год. Следующие три сезона сыграл в немецком "Шальке", а затем еще два - за донецкий "Шахтер".

Победитель Лиги Европы-2015/16 с "Севильей" и чемпион Украины-2019/20 с "горняками". Посреди сезона-2021/22 оказался в польской "Краковии", а затем не сумел закрепиться в румынском "Клуже".

В составе сборной Украины дебютировал в 2010 году и всего провел 87 поединков (забил 21 гол). Участник Евро-2012 и Евро-2016.