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Украинского эксперта не пустили на конференцию по концессии порта Черноморск в Варшаве: что известно

Четверг 24 апреля 2025 17:36
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Украинского эксперта не пустили на конференцию по концессии порта Черноморск в Варшаве: что известно Фото: украинского эксперта не пустили на конференцию по концессии порта Черноморск в Варшаве
Автор: Сергей Новиков

Бывшего помощника первого заместителя министра инфраструктуры Украины и заместителя генерального директора Ассоциации международных экспедиторов Украины Александра Захарова не допустили к участию в конференции по концессии морского порта Черноморск, состоявшейся 24 апреля в Варшаве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Александра Захарова.

Мероприятие проходило по инициативе Министерства развития общин и территорий Украины в сотрудничестве с Международной финансовой корпорацией (IFC) и Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР).

По его словам, он заранее зарегистрировался на мероприятие, однако по прибытии организаторы заявили об отсутствии свободных мест. После длительных переговоров его допустили в зал, где он успел прослушать выступление первого заместителя министра Елены Шкрум.

"Зарегистрировался, приехал, но сначала не хотели пускать - сказали, что нет мест. В зале было немало свободных стульев. В конце концов меня впустили", - рассказал эксперт.

Впрочем, как утверждает Захаров, после выступления Шкрум к нему подошел неизвестный мужчина, который попросил покинуть помещение, ссылаясь на те же причины - нехватку мест.

Захаров раскритиковал организацию мероприятия, заметив, что событие было позиционировано как публичное, но фактически имело ограниченный доступ. По его мнению, подобный подход может влиять на открытость диалога по инвестициям в ключевые объекты инфраструктуры.

"Вот так проходят конференции об инвестициях в Украину, концессии в порты. Профильного эксперта просят им "не мешать". Я пока не понял, почему публичное мероприятие проходило за закрытыми дверями, когда речь идет об одном из важнейших портов Украины и его сотрудниках", - отметил эксперт.

Как известно, Министерство развития общин и территорий Украины анонсировало, что с целью ознакомления потенциальных инвесторов с проектом концессии морского порта Черноморская в сотрудничестве с Международной финансовой корпорацией (МФК) и Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) планирует провести Инвестиционную конференцию 24 апреля 2025 года в г. Варшава, Польша.

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