На украинско-румынской границе открыли пункт пропуска "Рахов"

В Рахове открыли круглосуточный пункт контроля через государственную границу для железнодорожного пассажирского сообщения, пока в стране будет действовать режим военного положения.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram постоянного представителя правительства в Верховной Раде от партии "Слуга народа" Тараса Мельничука.

"Открыто, с целью упорядочения деятельности международного пункта пропуска через государственную границу с Румынией для железнодорожного сообщения "Деловое", на территории железнодорожной станции Рахов международный пункт контроля через государственную границу "Рахов" для железнодорожного пассажирского сообщения с временным (на период действия военного положения и 90 дней после его прекращения или отмены режимом функционирования и круглосуточным временем работы", - говорится в сообщении.