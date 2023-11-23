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ВСУ показали, как выглядит Авдеевский коксохим, за который ведутся ожесточенные бои

Украина, Четверг 23 ноября 2023 14:29
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ВСУ показали, как выглядит Авдеевский коксохим, за который ведутся ожесточенные бои Фото: как выглядит Авдеевский коксохим, за который ведутся ожесточенные бои (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Авдеевский коксохимический завод (АКХЗ), как и сама Авдеевка находится под постоянными обстрелами в связи с боями за город. Оккупанты не оставляют попыток его захватить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СтратКом ВСУ.

Как рассказали военные, 7 ноября мобильная группа СтратКома ВСУ работала на территории Авдеевского коксохимического завода.

"В этом районе продолжаются непрерывные бои. Враг, невзирая на многочисленные потери, постоянно атакует позиции защитников Украины. Предприятие, как и сама Авдеевка, ежедневно уничтожается российской артиллерией и авиацией", - рассказали военные.

Обстрелы Авдеевского коксохима

Завод постоянно попадает под вражеские обстрелы. Так, весной прошлого года в результате вражеских ударов по предприятию погибли 10 человек, и еще 15 получили ранения. В конце сентября российские оккупанты сбросили авиабомбы на Авдеевский коксохимический завод. В результате вражеских атак 28 сентября вспыхнул сильный пожар.

8 ноября начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш заявил, что на местном коксохимическом заводе остаются 17 горожан, отказывающихся от эвакуации. С завода вывезли последних 16 сотрудников, которые обеспечивали его консервацию.

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