Украинское правительство посылает недружественный сигнал потенциальным американским инвесторам, - дипломат

Решение правительственной комиссии по международной торговле, направленное против американской компании Vorex, посылает недружественный сигнал потенциальным американским инвесторам и может негативно отразиться на дальнейшей поддержке Украины со стороны США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на дипломата, посла США в Бахрейне в 2007-2011 годах Адама Эрели для The National Interest .

"Успехи компании Vorex не устраивают пронизанный коррупцией олигархический класс, горячо желающий сохранить контроль над бизнес-процессами. Первую скрипку здесь играет Виктор Пинчук - миллиардер и владелец компании Интерпайп, который даже не производит самостоятельно необходимое для "Нафтогаза" оборудование, но стремится поставлять товар более низкого качества по более высоким ценам", - пишет Эрели.

Дипломат указывает, что Vorex, предложив более низкую, чем другие участники цену, победил в трех публичных торгах, которые проводил НАК "Нафтогаз". Конкурентом американской компании выступил Интерпайп, но проиграл по цене.

"Интерпайп с помощью кулуарных рычагов влияния сговорился с Министерством экономики, чтобы "бить" своего американского конкурента. Такие шаги уже привели к тому, что в ближайшей перспективе проекты "Нафтогаза" будут свернуты", - отмечает дипломат.

Посол Эрели также обращает внимание на то, что подобные действия посылают крайне отрицательный сигнал США.

"Целенаправленные шаги "Интерпайпа" против Vorex не остались незамеченными со стороны Государственного департамента и Конгресса. Там озабочены дерзкими действиями местного олигарха, нагло манипулирующего системой и атакующего иностранную компанию для собственной выгоды. Более тревожной ситуацию делает еще и то, что кроме выгоды для России, возникает вопрос, а за что борются США, когда направляют миллиарды в поддержку Украины", - отмечает дипломат.

Эрели напоминает, что следствием принятого комиссией по международной торговле за закрытыми дверями решения является то, что ставка ввозной пошлины на бурильную и обсадную трубы, поставляемые для НАК "Нафтогаз" Vorex, вырастет на 52%.

"Решение комиссии также посылает сигнал Конгрессу. Вашингтон за последние 18 месяцев потратил 76 миллиардов долларов на поддержку Украины вовсе не для того, чтобы смотреть, как бюрократы и приближенные к власти игроки пренебрегают интересами США", - резюмирует дипломат.