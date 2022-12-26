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Украинский тренер получил дисквалификацию на 5 матчей: что случилось

Фото: Владимир Коваль поплатился за эмоциональное решение (fbu.ua)
Автор: Антон Федорцив

Федерация баскетбола Украины серьезно наказала наставника "Днепра" Владимира Коваля за демарш команды в поединке Суперлиги против львовской "Политехники-Галичины".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

Отечественный специалист получил дисквалификацию за скандальный эпизод в чемпионате Украины. Он забрал команду с площадки за 18 секунд до финальной сирены в матче против львовян.

"Этот инцидент был рассмотрен Директоратом чемпионата Украины и принято решение отстранить Владимира Коваля на пять матчей и применить к клубу штрафные санкии в размере 60 тысяч гривен. При этом, в случае повторного случая БК "Днепр" может быть лишен участия в чемпионате", – говорится в заявлении ФБУ.

Функционеры учли ряд неназванных смягчающих обстоятельств. Клубу угрожал штраф в 200 тысяч грн, а тренеру – 2-летний запрет работать. Ранее Коваль объяснил демарш днепровцев неудовлетворительным судейством и анонсировал подачу протеста, а федерация засчитала "Днепру" техническое поражение (0:20).

На зимнюю паузу в Суперлиге днепряне ушли с 3-й позиции. Подопечные эмоционального тренера одержали 9 побед при четырех поражениях. Бесспорный лидер первенства – столичный "Будивельник", выигравший все 13 матчей чемпионата Украины.

К слову, ранее "Запорожье" сменило наставника команды бывшим главным тренером.

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