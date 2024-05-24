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Украинский топ-бадминтонист вылетел с Олимпиады из-за спортивного преступления: что произошло

Фото: Даниил Боснюк временно не будет выступать на официальном уровне (ru.wikipedia.org)
Автор: Антон Федорцив

Украинец Даниил Боснюк за два месяца до Олимпийских игр-2024 отстранен от бадминтонных соревнований из-за нарушения правил беттинга.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне Спорт".

23-летний бадминтонист нарушил правила ставок на матчи еще в 2022-м. Срок отстранения украинского спортсмена – полтора года.

Боснюк наказан Международной федерацией бадминтона (BWF). В феврале организация во время расследования контактировала с украинцем о возможном нарушении правил. Впрочем, тогда украинец отрицал свою причастность к ставкам. Но потом изменил позицию – заявил, что ставил на матчи, но не знал о существовании запретов.

Боснюк завоевал олимпийскую лицензию в марте. Вместо него на Играх-2024 выступит немец Фабиан Рот. Теперь украинский бадминтонист не сможет играть под эгидой BWF ни в одиночных, ни в командных соревнованиях. Под запрет попали даже выставочные матчи.

Олимпиада-2024 начнется 26 июля. Игры продлятся до 11 августа. Участие в главных соревнованиях четырехлетия примет 10,5 тысячи спортсменов. Они будут соревноваться в 48-ми дисциплинах.

К слову, ранее был обнародован прогноз на количество медалей Украины на Олимпиаде-2024.

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Олимпиада 2024