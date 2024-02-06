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Украинский талант подписал контракт с падшим грандом Италии

Генуя, Вторник 06 февраля 2024 13:00
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Украинский талант подписал контракт с падшим грандом Италии Фото: Владислав Яворский в офисе "блучеркьяти" (gianlucadimarzio.com)
Автор: Антон Федорцив

Генуэзская "Сампдория" пригласила в свои ряды украинца Владислава Яворского.

Об этом заявил журналист Джанлука Ди Марцио, сообщает РБК-Украина со ссылкой на личный сайт инсайдера.

16-летний нападающий оказался в структуре "блучеркьяти". Сначала он будет выступать за команды U-17 и U-18 генуэзцев.

Яворский – воспитанник ивано-франковского футбола. Он занимался в рядах местного "Прикарпатья", а затем оказался в Италии. Интерес к габаритному форварду (189 см), сравниваемому с Артемом Довбиком, также якобы проявляли "Фиорентина" и "Дженоа".

В системе "Сампдории" Яворскому поможет акклиматизироваться другой украинец – Томас Светкин. Сын уроженца Тернополя уже получал вызовы в юношеские сборные Италии. С первой командой генуэзцев работает легендарный Андреа Пирло.

Что известно о "Сампдории"

Основанный в 1946 году клуб из Генуи, исторический гранд Серии А. Прозвища – "блучеркьяти", "Дория".

Главные успехи команды пришлись на 80-е и начало 90-х. Генуэзцы тогда выиграли Скудетто 1990/91, завоевали 4 Кубка и Суперкубок Италии-1991, триумфовали в Кубке кубков 1989/90, дошли до финала Кубка чемпионов 1991/92. Главным вдохновителем той эпохи в истории клуба был бизнесмен Паоло Мантовани.

В прошлом году "Сампдория" бесславно вылетела из Серии А. В нынешнем сезоне "блучеркьяти" идут в середине турнирной таблицы Серии B, опережая зону плей-аута всего на 5 очков.

К слову, ранее собрали подборку самых перспективных украинцев в чемпионатах Италии и Германии.

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