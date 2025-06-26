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Украинский флаг украли из здания спецслужбы в Литве: что известно

Фото: украинский флаг украли из здания спецслужбы в Литве (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Неизвестные похитили украинский флаг с флагштоком из здания Специальной следственной службы в литовском городе Панявежис. Полиция начала расследование

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на литовский общественный вещатель LRT.

Вчера, 25 июня, около 7:30 утра заметили, что из здания Специальной следственной службы исчез украинский флаг со штоком. Правоохранители начали проверять прилегающую территорию и искать пропавший символ.

И уже через час около 8:45 флаг был найден на другой улице, также в Паневежисе.

Причины похищения пока неизвестны, ведется расследование. Правоохранители квалифицируют этот инцидент как нарушение общественного порядка. Возможные мотивы выясняются. Сейчас продолжаются следственные действия.

 

 

Напомним, в Польше полиция занимается делом о снятии украинского флага со здания городского совета в Белой Подляской. Это произошло во время митинга кандидата в президенты, депутата Европарламента Гжегожа Брауна.

Ранее мы писали, что 1 января в Киеве сняли главный флаг Украины и назвали причины.

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Литва