Украинский МиГ-29 уничтожает "Шахед": летчик показал видео ночного боя

На видео показана ночная боевая работа летчика Yellowtail с борта истребителя МиГ-29. А в частности - уничтожение вражеского ударного дрона типа "Шахед" во время отражения российского массированного авиационного удара по инфраструктуре Украины.

Кто такой Yellowtail

Как рассказали в Воздушных силах, Yellowtail - летчик бригады тактической авиации Воздушное командование "Запад".

"Он постоянно готов по боевому приказу поднять боевую машину в небо для защиты родной земли от вражеских ударов с воздуха. На его боевом счету более сотни боевых вылетов", - пишут в Воздушных силах.

Стоит заметить, что для отражения вражеских ракетно-авиационных ударов по Украине привлекаются все силы и средства воздушного командования: зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы, подразделения радиоэлектронной борьбы и при необходимости - истребительная авиация.

Обстрелы Украины

Напомним, этой ночью российская армия атаковала Украину более 70 беспилотниками с трех направлений. Противовоздушная оборона Украины сбила 63 вражеских беспилотника - 22 уничтожены огневыми средствами, еще 41 потерян из-за подавления систем РЭБ.