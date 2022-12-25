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Украинский ледокол "Ноосфера" начинает новый антарктический сезон

Фото: на ледоколе украинские ученые планируют добраться до Антарктиды до конца января 2023 года (unian.com)
Автор: Татьяна Зарембо

Украинские ученые начали второй антарктический сезон, выйдя на ледоколе "Ноосфера" из порта Южно-Африканской Республики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальный антарктический научный центр.

Как говорится в сообщении Центра, флагман украинского научно-исследовательского флота отправился из Кейптауна 24 декабря и планирует добраться до станции "Академик Вернадский" до конца января 2023 года.

"Эта экспедиция является общей с польскими коллегами. Она финансируется преимущественно Польской антарктической программой, которая является достаточно вспомогательной для нас в условиях сокращенного из-за полномасштабной войны бюджета. Поэтому сначала "Ноосфера" отправится в польскую антарктическую станцию "Арцтовский", расположенную на острове Кинг Джордж. Дальше ледокол доставит грузы и украинскую команду технических специалистов на украинскую станцию", - информирует Центр.

Задача команды специалистов, являющихся членами экспедиции, - завершить начатую модернизацию инфраструктуры станции.

"В этом сезоне в планах замена системы отопления, обустройство новой площадки для хранения лодок, работы по заземлению дизельного и главного зданий станции, а также ряд других неотложных работ, необходимых для успешной зимовки 28 УАЭ", - рассказали в научном центре.

Кроме того, в центре сообщили, что "Ноосфера" идет в Антарктиду с большим трезубцем на борту (размером 1,25 м на 1,05 м). Два малых Государственных Герба Украины были установлены осенью этого года во время ремонта и подготовки судна к антарктическому рейсу.

В информации Центра напомнили, что первый антарктический сезон "Ноосферы" состоялся с конца января по конец мая 2022 года. Флагман успешно обеспечил ротацию зимовщиков на станции "Академик Вернадский", пересменку полярников на польской станции "Арцтовский" и проведение уникальных исследований по изучению Южного океана.

В начале 2022 года РБК-Украина сообщало, что ледокол "Ноосфера" отправился в свой первый рейс в Антарктиду. В Национальном антарктическом центре сообщили, что ледокол "Ноосфера" является первым украинским судном, оснащенным суперсовременной системой динамического позиционирования.

Напомним, в августе 2021 года Украина купила британский ледокол "Джеймс Кларк Росс", а 30 августа в порту города Фредериксгавн (Дания) состоялась официальная передача судна, и над ним был поднят украинский флаг. В конце октября прошлого года Украина переименовала ледокол и назвала его "Ноосфера".

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Антарктида