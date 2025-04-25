Украинский КрАЗ "Периметр": неизвестный проект атомной войны

Кременчугские грузовики за все годы своей истории выступали во многих ролях, и наверное, самая интересная ипостась КрАЗов - в проекте "Периметр". Вспоминаем этот чрезвычайно интересный - и не счастье, не востребованный проект.
О необычной роли автомобиля КрАЗ читайте в материале РБК-Украина.
В неспокойные с точки зрения геополитики 1960-е годы, когда мир в конце концов оказался на грани ядерной войны, в армиях мира приобрела новую окраску тема окопания. Всерьез заговорили о заглублении в землю не только танков, но и автомобилей.
Новые обстоятельства были таковы: в нескольких армиях мира появилось так называемое тактическое ядерное оружие. Артиллерийские снаряды и легкие ракеты с ядерным зарядом малой мощности - это среди прочего угроза взрывной волной большой силы. От которой нужно было защищать все транспортные средства, которые обеспечивали снабжение войск боеприпасами, горючим и подкреплением.
Следовательно, грузовики решили при угрозе ядерного удара прятать в землю. И чтобы сделать это максимально быстро - без многочасового труда лопатой и без очереди на экскаватор (которые тоже были в войсках, и тоже, кстати, на базе КрАЗ-255).
Задание спроектировать устройство, которое превратит грузовик в бульдозер, получил Кременчугский автомобильный завод. На самом деле конструкторы автозавода создали не бульдозер, а скрепер, но их за это не ругали, потому что механизм все равно получился достойный.
Проект был секретный, назывался "Периметр" и он заключался в том, чтобы разработать дополнительное устройство, которое бы помогало машине быстро вырыть в земле хранилище, не ограничивая при этом ее способности перевозить грузы и людей.
Кременчужане разработали простую и надежную схему, как и должно быть у армейской техники. Сзади грузовой платформы машины предусматривался прочный поперечный нож - на всю ширину автомобиля. Гидропривод при необходимости опускает нож вниз, и во время движения в таком состоянии он начинает срезать слой грунта толщиной 5 - 7 см. Срезанный грунт отваливается на некий эластичный фартук из резинотканевого материала, который тянется по земле вплотную к ножу. После того как этот мягкий поддон наполняется, срезание грунта ножом автоматически прекращается. Но водитель продолжает движение, и не останавливаясь, тянет резиновый полог волоком дальше - на место разгрузки.
Для освобождения эластичного накопителя достаточно поднять нож в походное положение, и земля из этого полога высыпается. Водитель по кругу разворачивает машину, прицеливается, снова заходит на то место, где уже было снято 7 см грунта, и снова опускает нож, заглубляя траншею на очередные сантиметры.
Такое движение по кругу повторяется пока глубина ямы шириной с автомобиль не достигнет глубины 2,5 метра. В ожидании начала ядерной войны машина заезжает в эту траншею и останавливается в самом глубоком месте. Подразумевалось, что таким образом прямая взрывная волна не нанесет КрАЗу вреда.
Конструкция навесного скрепера для грузовика получила предварительные согласования от военных. Построили несколько реальных экземпляров КрАЗ-Э255БП, начались длительные испытания.
Выяснилось, что автомобиль отрывал одноместный капонир - себе или другому транспорту - вполне успешно. Для этого требовалось два часа времени и 42 - 70 литров дизтоплива, в зависимости от характера грунта. В походном положении устройство не ухудшало проходимость КрАЗа, но уменьшало грузоподъемность машины на массу собственного веса - на 600 кг, то есть до 6,9 тонн.
Водитель не нуждался в длительном обучении, всеми операциями он управлял из своей кабины. Установить комплект для отрытия капонира на любой стандартный КрАЗ-255 можно было в условиях первой попавшейся мастерской.
Проект "Периметр" получился удачным, причем не только на базе КрАЗа, но и в версии для других грузовиков 6х6 типа ЗИЛ-131 и "Урал-375". Тем не менее, в серию устройство не запустили. Точно причина неизвестна. Возможно, сказался ускоренный износ рессор авто при копании фортификаций, а возможно, просто угроза атомной войны во второй половине 1960-х отступила.
При подготовке статьи были использованы материалы Autocentre и Motor.
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