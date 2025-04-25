Украинский КрАЗ "Периметр": неизвестный проект атомной войны

В неспокойные с точки зрения геополитики 1960-е годы, когда мир в конце концов оказался на грани ядерной войны, в армиях мира приобрела новую окраску тема окопания. Всерьез заговорили о заглублении в землю не только танков, но и автомобилей.

Новые обстоятельства были таковы: в нескольких армиях мира появилось так называемое тактическое ядерное оружие. Артиллерийские снаряды и легкие ракеты с ядерным зарядом малой мощности - это среди прочего угроза взрывной волной большой силы. От которой нужно было защищать все транспортные средства, которые обеспечивали снабжение войск боеприпасами, горючим и подкреплением.

Следовательно, грузовики решили при угрозе ядерного удара прятать в землю. И чтобы сделать это максимально быстро - без многочасового труда лопатой и без очереди на экскаватор (которые тоже были в войсках, и тоже, кстати, на базе КрАЗ-255).

Как КрАЗ научили копать землю

Задание спроектировать устройство, которое превратит грузовик в бульдозер, получил Кременчугский автомобильный завод. На самом деле конструкторы автозавода создали не бульдозер, а скрепер, но их за это не ругали, потому что механизм все равно получился достойный.

Проект был секретный, назывался "Периметр" и он заключался в том, чтобы разработать дополнительное устройство, которое бы помогало машине быстро вырыть в земле хранилище, не ограничивая при этом ее способности перевозить грузы и людей.

Что такое проект "Периметр"

Кременчужане разработали простую и надежную схему, как и должно быть у армейской техники. Сзади грузовой платформы машины предусматривался прочный поперечный нож - на всю ширину автомобиля. Гидропривод при необходимости опускает нож вниз, и во время движения в таком состоянии он начинает срезать слой грунта толщиной 5 - 7 см. Срезанный грунт отваливается на некий эластичный фартук из резинотканевого материала, который тянется по земле вплотную к ножу. После того как этот мягкий поддон наполняется, срезание грунта ножом автоматически прекращается. Но водитель продолжает движение, и не останавливаясь, тянет резиновый полог волоком дальше - на место разгрузки.

Для освобождения эластичного накопителя достаточно поднять нож в походное положение, и земля из этого полога высыпается. Водитель по кругу разворачивает машину, прицеливается, снова заходит на то место, где уже было снято 7 см грунта, и снова опускает нож, заглубляя траншею на очередные сантиметры.

Такое движение по кругу повторяется пока глубина ямы шириной с автомобиль не достигнет глубины 2,5 метра. В ожидании начала ядерной войны машина заезжает в эту траншею и останавливается в самом глубоком месте. Подразумевалось, что таким образом прямая взрывная волна не нанесет КрАЗу вреда.

Какова судьба проекта "Периметр"

Конструкция навесного скрепера для грузовика получила предварительные согласования от военных. Построили несколько реальных экземпляров КрАЗ-Э255БП, начались длительные испытания.

Выяснилось, что автомобиль отрывал одноместный капонир - себе или другому транспорту - вполне успешно. Для этого требовалось два часа времени и 42 - 70 литров дизтоплива, в зависимости от характера грунта. В походном положении устройство не ухудшало проходимость КрАЗа, но уменьшало грузоподъемность машины на массу собственного веса - на 600 кг, то есть до 6,9 тонн.

Водитель не нуждался в длительном обучении, всеми операциями он управлял из своей кабины. Установить комплект для отрытия капонира на любой стандартный КрАЗ-255 можно было в условиях первой попавшейся мастерской.

Вкратце

Проект "Периметр" получился удачным, причем не только на базе КрАЗа, но и в версии для других грузовиков 6х6 типа ЗИЛ-131 и "Урал-375". Тем не менее, в серию устройство не запустили. Точно причина неизвестна. Возможно, сказался ускоренный износ рессор авто при копании фортификаций, а возможно, просто угроза атомной войны во второй половине 1960-х отступила.

При подготовке статьи были использованы материалы Autocentre и Motor.